МИД пригласил Папу Римского посетить Украину
Министерство иностранных дел Украины пригласило Папу Римского Франциска посетить Киев. В МИДе поблагодарили понтифика за усилия остановить войну, которую развязала Россия.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко
"Внимательно ознакомились с интервью Папы Франциска для итальянской Corriere Della Sera. Ценим, что Украина остается в центре его внимания", - сказал Николенко.
МИД поблагодарил Папу Римского за усилия по установлению справедливого мира и остановке войны, которая не была спровоцирована Украиной, НАТО или другой третьей стороной. Спикер отметил, что для понтифика, и для всего мира сейчас стало совершенно очевидно, что ни Россия, ни лично Путин не настроены на прекращение кровопролития на украинской земле.
"Римский понтифик констатировал, что Москва проигнорировала все призывы Ватикана к прекращению войны. Украина подтверждает свою приверженность диалогу и в очередной раз возобновляет приглашение Святейшему Отцу совершить визит в Киев", - добавил он.
Николенко призвал Папу Римского продолжать молиться за украинцев и прилагать усилия ради мира в Украине.
Напомним, в интервью Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Однако Кремль проигнорировал запрос Ватикана.
Отметим, ранее Папа Римский Франциск раскритиковал Россию за "варварски разрушенный" Мариуполь.
Как сообщало РБК-Украина, Ватикане пока не видят смысла поездки Франциска в Киев.
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