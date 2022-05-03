МЗС запросив Папу Римського відвідати Україну

Міністерство закордонних справ України запросило Папу Римського Франциска відвідати Київ. У МЗС подякували понтифіку за зусилля зупинити війну , яку розв'язала Росія.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко

"Уважно ознайомилися з інтерв'ю Папи Франциска для італійської Corriere Della Sera. Цінуємо, що Україна залишається в центрі його уваги", - сказав Ніколенко.

МЗС подякувало Папу Римському за зусилля по встановленню справедливого миру і зупинці війни, яка не була спровокована Україною, НАТО або іншою третьою стороною. Спікер зазначив, що для понтифіка, і для всього світу зараз стало цілком очевидно, що ні Росія, ні особисто Путін не налаштовані на припинення кровопролиття на українській землі.

"Римський понтифік констатував, що Москва проігнорувала всі заклики Ватикану до припинення війни. Україна підтверджує свою прихильність діалогу і в черговий раз відновлює запрошення Святішому Отцю здійснити візит до Києва", - додав він.

Ніколенко закликав Папу Римського продовжувати молитися за українців і докладати зусиль заради миру в Україні.