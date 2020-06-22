МИД презентовал карту для планирования путешествий во время пандемии

Министр иностранных дел презентовал интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии. Сейчас карта работает в тестовом режиме.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил во время видеообращения.

Карта существует по следующей ссылке: tripadvisor.mfa.gov.ua

Фото: скриншот интерактивной карты (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Министр сообщил, что у карты есть два уровня информации: режим въезда для граждан Украины в зарубежную страну и режим транзитного проезда.

Зелеными обозначены страны, в которые въезд разрешен всем, желтыми - с видами на жительство, а оранжевыми, куда въезд запрещен.

Вы находите страну, которая вас интересует, кликаете и читаете базовую информацию о том, в каком режиме работает авиатранзит через эту страну. Информацию на сайте будут обновлять.

Для пользования картой также нужно зарегистрироваться в системе "Друг". Министр отметил, что это не для сбора информации о гражданах, а для помощи в случае проблем.

Фото: скриншот сайта, где регистрироваться в системе "Друг" (friend.mfa.gov.ua)

Напомним, Украина возобновила международное авиасообщение 15 июня.

Кроме того, с 15 июня возобновил международное авиасообщение и аэропорт Одессы; он уже обслуживает рейсы в Минск, Будапешт и Тель-Авив.