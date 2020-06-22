МЗС презентував карту для планування подорожей під час пандемії

Наразі карта працює в тестовому режимі
Міністр закордонних справ презентував інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії. Наразі карта працює в тестовому режимі.
Про це Дмитро Кулеба повідомив під час відеозвернення.
Карта існує за таким посиланням: tripadvisor.mfa.gov.ua
Міністр повідомив, що карта має два рівні інформації: режим в'їзду для громадян України в закордонну державу та режим транзитного проїзду.
Зеленими позначені країни, в які в'їзд дозволений всім, жовтими - з посвідками на проживання, а помаранчевими, куди в'їзд заборонено.
Ви знаходе країну, яка вас цікавить, клікаєте і читаєте базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті будуть оновлювати.
Для користування картою також потрібно зареєструватись в системі "Друг". Міністр зазначив, що це не для збору інформації про громадян, а для допомоги в разі проблем.
Нагадаємо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.
Крім того, з 15 червня відновив міжнародне авіасполучення й аеропорт Одеси; він вже обслуговує рейси до Мінська, Будапешта і Тель-Авіва.
Автор: Анастасия Рокитна