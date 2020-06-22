МЗС презентував карту для планування подорожей під час пандемії

Міністр закордонних справ презентував інтерактивну карту для планування подорожей за кордон під час пандемії. Наразі карта працює в тестовому режимі.

Про це Дмитро Кулеба повідомив під час відеозвернення.

Карта існує за таким посиланням: tripadvisor.mfa.gov.ua

Фото: скріншот інтерактивної карти (tripadvisor.mfa.gov.ua)

Міністр повідомив, що карта має два рівні інформації: режим в'їзду для громадян України в закордонну державу та режим транзитного проїзду.

Зеленими позначені країни, в які в'їзд дозволений всім, жовтими - з посвідками на проживання, а помаранчевими, куди в'їзд заборонено.

Ви знаходе країну, яка вас цікавить, клікаєте і читаєте базову інформацію про те, в якому режимі працює авіатранзит через цю країну. Інформацію на сайті будуть оновлювати.

Для користування картою також потрібно зареєструватись в системі "Друг". Міністр зазначив, що це не для збору інформації про громадян, а для допомоги в разі проблем.

Фото: скріншот сайту, де реєструватись в системі "Друг" (friend.mfa.gov.ua)

Нагадаємо, Україна відновила міжнародне авіасполучення 15 червня.

Крім того, з 15 червня відновив міжнародне авіасполучення й аеропорт Одеси; він вже обслуговує рейси до Мінська, Будапешта і Тель-Авіва.