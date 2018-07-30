МИД предупредил чешских депутатов о санкциях за незаконное посещение Крыма

Министерство выразило решительный протест в связи с этим незаконным посещением

Министерство иностранных дел Украины, комментируя незаконное посещение оккупированного Крыма депутатом Европейского парламента от Чехии Яромиром Когличеком и сенатором Сената Парламента Чехии Ярославом Доубравой, напомнило о возможности применения "полного спектра санкций". Об этом сказано в сообщении МИД.

Так, министерство выразило решительный протест в связи с этим незаконным посещением.

"Выражаем решительный протест в связи с незаконным посещением депутатом Европейского парламента от Чешской Республики Яромиром Когличеком и сенатором Сената Парламента Чешской Республики Ярославом Доубравой оккупированной Россией территории Автономной Республики Крым... Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 года Генеральной Ассамблеи ООН... подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", - подчеркнули в МИД.

В министерстве заявили, что для отбеливания своих преступлений РФ "ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены", которые готовы посещать аннексированный полуостров.

"Те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что является инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими "визитами", безнаказанно будет продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму", - сказано в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что наше государство оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые грубо и систематически нарушают правила въезда на оккупированные территории, "весь спектр санкций, предусмотренный украинским законодательством".

Вместе с тем в МИД отметили, что большая часть чешского политикума, а также чешское правительство, однозначно стоят на позициях поддержки территориальной целостности Украины и осуждают российскую агрессию против Украины и оккупацию РФ части украинской территории.

Напомним, МИД Чехии приветствует декларацию государственного секретаря США Майка Помпео по Крыму и признает незаконность аннексии полуострова Россией.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале информация чешских СМИ о якобы поездке депутата Сената (верхней палаты парламента) Ярослава Доубравы в оккупированный Крым оказалась ложной.