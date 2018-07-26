Аннексия Крыма является нарушением международного права, - МИД Чехии

МИД Чехии приветствует заявление госсекретаря США Помпео по Крыму

Министерство иностранных дел (МИД) Чехии приветствует декларацию государственного секретаря США Майка Помпео по Крыму и признает незаконность аннексии полуострова Россией. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В МИД отмечают, что незаконная аннексия Крыма является нарушением международного права и единство международного сообщества в этом вопросе имеет решающее значение.

"Мы приветствуем Крымскую декларацию госсекретяря Помпео. Незаконная аннексия Крыма остается нарушением международного права. Трансатлантическое единство имеет решающее значение", - говорится в сообщении МИД.

Скриншот (https://twitter.com/CzechMFA)

Напомним,государственный секретарь США Майк Помпео 25 июля заявил, что США никогда не признают российскую оккупацию Крыма и будут настаивать на территориальной целостности Украины. В Госдепе в очередной раз признали, что Россия нарушила международное право. Госсекретарь призвал Россию прекратить оккупацию Крыма.

В свою очередь, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что ФРГ настаивает на том, что аннексия Крыма противоречит международному праву.

Во время визита в Вашингтон глава МИД Польши Яцек Чапутович также заявил, что Польша полностью поддерживает декларацию США о непризнании аннексии Российской Федерацией Крыма. Министр подчеркнул, что страна не изменит своей позиции до восстановления территориальной целостности Украины.