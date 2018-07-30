МЗС попередив чеських депутатів про санкції за незаконне відвідування Криму

Міністерство висловило рішучий протест у зв’язку з цими незаконними відвідинами

Міністерство закордонних справ України, коментуючи незаконе відвідання окупованого Криму депутатом Європейського парламенту від Чехії Яроміром Коглічеком та сенатором Сенату Парламенту Чехії Ярославом Доубравою, нагадало про можливість застосування "повного спектру санкцій". Про це сказано у повідомленні МЗС.

Так, міністерство висловило рішучий протест у зв’язку з цими незаконними відвідинами.

"Висловлюємо рішучий протест у зв’язку з незаконним відвіданням депутатом Європейського Парламенту від Чеської Республіки Яроміром Коглічеком та сенатором Сенату Парламенту Чеської Республіки Ярославом Доубравою окупованої Росією території Автономної Республіки Крим… Згаданим політикам було б не зайвим знати, що у резолюції № 68/262 від 27 березня 2014 Генеральна Асамблея ООН… підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України та закликала країни члени утриматися від дій, які б могли бути інтерпретовані як визнання зміни статусу українського Криму",- підкреслили у МЗС.

У міністерстві заявили, що для відбілення своїх злочинів РФ "шукає по всьому світу політиків зі зниженим порогом політичної гігієни", які готові відвідувати анексований півострів.

"Ті, хто допомагає Росії виправдати свої злочини, не можуть не розуміти, що є інструментом в руках Кремля, який, прикриваючись цими "візитами", безкарно продовжуватиме репресії, арешти, тортури і вбивства українців та кримських татар в окупованому Криму", - сказано у повідомленні.

Зовнішньополітичне відомство підкреслило, що наша держава залишає за собою право застосувати до іноземних громадян, які грубо і систематично порушують правила в’їзду на окуповані території, "увесь спектр санкцій, передбачений українським законодавством".

Разом з тим у МЗС зазначили, що переважна частина чеського політикуму, а також чеський уряд, однозначно стоять на позиціях підтримки територіальної цілісності України і засуджують російську агресію проти України та окупацію РФ частини української території.

Нагадаємо, МЗС Чехії вітає декларацію державного секретаря США Майка Помпео по Криму і визнає незаконність анексії півострова Росією.

Як повідомляло РБК-Україна, у лютому інформація чеських ЗМІ про нібито поїздку депутата Сенату (верхньої палати парламенту) Ярослава Доубрави в окупований Крим виявилася помилковою.