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МИД предложил президенту присоединиться к альянсу памяти Холокоста

Новости » Политика    06.05.2019 - 11:52
МИД предложил президенту присоединиться к альянсу памяти Холокоста
Фото: Павел Климкин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Климкин подчеркнул, что Украина является большим другом Израиля

Украина может присоединиться к международному альянсу памяти Холокоста. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин во время Киевского еврейского форума, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава МИД отметил, что Украина является большим другом Израиля.

"Антисемитизм - это глобальный вопрос, который является результатом того, что мы сделали. Я где-то говорил, что у нас было предложение президенту для того, чтобы присоединиться к международному альянсу памяти Холокоста, к этому союзу памяти Холокоста. Не только для того, чтобы достичь политических целей, но для того, чтобы решить вопрос осведомленности. Это вопрос предоставления знаний, это вопрос работы с определениями. Ведь мы должны обсуждать очень серьезные вещи. Это должно быть сделано и это будет сделано", - заявил Климкин.

Отметим, международный альянс памяти Холокоста (The International Holocaust Remembrance Alliance, - ред.) является межправительственной организацией по изучению Холокоста, членами которой являются уже более 30 стран.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что за предыдущие два года в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия. Он также добавил, что в Украине снижается проявление вандализма антисемитского характера.

Как писало РБК-Украина ранее, в Кабинете министров назвали количество проживающих в Украине евреев. В частности, по оценке правительства, на сегодня в стране проживает более 120 тысяч евреев и людей с еврейскими корнями.

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Новости Украины Павел КлимкинантисемитизмХолокост
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