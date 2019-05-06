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В Украине за два года не было случаев антисемитского насилия, - Розенко

Новости » Общество    06.05.2019 - 10:58
В Украине за два года не было случаев антисемитского насилия, - Розенко
Фото: Павел Розенко (yatsenyuk.org.ua)

Также в стране сокращается число случаев вандализма антисемитского характера

За предыдущие два года в Украине не зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия. Об этом на Киевском Еврейском форуме рассказал вице-премьер министр Павел Розенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине в течение 2018 года и не было зафиксировано ни одного случая антисемитского насилия.

"Как, кстати, и в предыдущем 2017", - подчеркнул Розенко.

Он также добавил, что в Украине снижаются проявления вандализма антисемитского характера.

Напомним, ранее в правительстве назвали число проживающих в Украине евреев. В частности, по оценке Кабинета министров, на сегодня в стране проживают более 120 тысяч евреев и людей с еврейскими корнями.  

Отметим, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что антисемитизм в мире достиг худшего уровня со Второй мировой войны. Заявление прозвучало после того, как тысячи людей вышли на улице после новостей о надругательстве над могилами на еврейском кладбище в Эльзасе. Самая крупная акция прошла в Париже.

"Похоже, что наша страна, а также вся Европа и большинство западных демократий сталкиваются с возрождением антисемитизма, невиданного со времен Второй мировой войны", - отметил он.

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