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В правительстве назвали число проживающих в Украине евреев

Новости » Общество    06.05.2019 - 10:24
В правительстве назвали число проживающих в Украине евреев
Фото: Павел Розенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Оценку озвучил вице-премьер министр Украины

В Украине проживает более 120 тысяч евреев и лиц с еврейским семейным корнями. Об этом сообщил вице-премьер министр Украины Павел Розенко во время открытия Киевского Еврейского форума 6 мая, передает корреспондент РБК-Украина.

Розенко поздравил гостей форума от имени правительства, отметив, что украинцы и евреи из покон веков проживали на этой земле, а еврейская община в Украине, ее культура, ее наследие является чрезвычайно ценной для страны.

"По нашей оценке, более 120 тысяч евреев и людей с еврейскими корнями живет сегодня в Украине. И безусловно, что одним из приоритетов украинского государства является обеспечение представителей всех этнических групп и общин всеми необходимыми условиями для их развития", - заявил Розенко.

В частности, по словам Розенко, это касается сферы образования для различных этнических групп в Украине.

"Сегодня мы можем гордиться тем, что есть возможность в общеобразовательных учебных заведениях изучать историю, язык и культуру. Более 70 учебных классов в Украине могут получать образование на родном языке в общеобразовательных учебных заведениях", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, численность наличного населения Украины в течение января-февраля 2019 года уменьшилась на 51,6 тысяч человек. По Госстата, численность населения на 1 марта 2019 года составляла 42101,7 тысяч человек.

Напомним, по данным опроса, проведенного TNS Kantar в начале 2017 года своим гражданством гордятся 68% украинцев.

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