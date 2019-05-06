ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МЗС запропонувало президенту приєднатись до альянсу пам’яті Голокосту

Новини » Політика    06.05.2019 - 11:52
МЗС запропонувало президенту приєднатись до альянсу пам’яті Голокосту
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Клімкін підкреслив, що Україна є великим другом Ізраїлю

Україна може приєднатися до міжнародного альянсу пам’яті Голокосту. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін під час Київського єврейського форуму, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова МЗС відзначив, що Україна є великим другом Ізраїлю.

"Антисемітизм - це глобальне питання, яке є результатом того, що ми зробили. Я десь казав, що у нас була пропозиція президенту для того, щоб приєднатись до міжнародного альянсу пам’яті Голокосту, до цього союзу пам'яті Голокосту. Не тільки для того, щоб досягти політичних цілей, але для того, щоб вирішити питання обізнаності. Це питання надання знань, це питання роботи з визначеннями. Адже ми повинні обговорювати дуже серйозні речі. Це повинно бути зроблено і це буде зроблено", - заявив Клімкін.

Зазначимо, міжнародний альянс пам’яті Голокосту (The International Holocaust Remembrance Alliance, - ред.) є міжурядовою організацією з вивчення Голокосту, членами якої є вже понад 30 країн.

Нагадаємо, віце-прем'єр міністр Павло Розенко  заявив, що за попередні два роки в Україні не зафіксовано жодного випадку антисемітського насильства. Він також додав, що в Україні знижуються прояви вандалізму антисемітського характеру.

Як писало РБК-Україна раніше, у Кабінеті міністрів назвали кількість проживаючих в Україні євреїв. Зокрема, за оцінкою уряду, на сьогодні в країні проживає понад 120 тисяч євреїв і людей з єврейськими коренями.

В Україні за два роки не було випадків антисемітського насильства, - Розенко У Греції осквернили меморіал жертвам Голокосту
Новини України Павло КлімкінантисемітизмГолокост
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся