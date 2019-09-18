МИД предлагает разрешить конфликт на Донбассе без миротворцев

Министерство иностранных дел Украины предлагает разрешить конфликт на Донбассе без миротворцев ООН. Об этом на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции заявил глава МИД Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина

Пристайко напомнил, что идея о введении на Донбасс миротворческой миссии ООН принадлежала предыдущему президенту Петру Порошенко - за год до так называемого плана Владимира Путина.

"В нашем варианте она была другой. Мы не говорили о том, что миссия должна стоять на линии соприкосновения между украинскими войсками и этими формированиями "ЛДНР". Мы говорили о том, что миссия и временная администрация нужны для того, чтобы навести порядок", - отметил он.

По его словам, миротворческая миссия ООН приводила к успеху в редких ситуациях.

"В подавляющем большинстве история показывает, что это приводит к замораживанию конфликта. Часто - на десятки лет. Наше предложение - попробовать решить ситуацию на основе минских договоренностей, которые уже заключены. Если у нас не получится, одним из вариантов следующих шагов будет миротворческая миссия", - заявил Пристайко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается.

Летом уже бывший посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина заявила о сомнениях в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.