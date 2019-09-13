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Вопрос миротворцев на Донбассе регулируется в нормандском формате, - СНБО

Новости » Политика    13.09.2019 - 14:15
Вопрос миротворцев на Донбассе регулируется в нормандском формате, - СНБО
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк отметил, что пока рано говорить о миротворцах в рамках Генассамблеи ООН

Вопрос возможного введения миротворцев ООН на Донбасс регулируется в нормандском формате. Об этом в кулуарах форума YES заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

По его словам, рано говорить о том, будет ли подниматься вопрос введения миротворцев на Донбасс в рамках Генассамблеи ООН.

"Это вопрос, который регулируется в нормандском формате", - отметил Данилюк.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение миротворческой миссии на Донбасс не рассматривается, поскольку украинская сторона опасается повторения Приднестровского сценария.

Напомним, летом посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью РБК-Украина заявила о сомнениях в том, что миротворческая миссия ООН может быть введена на территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В августе поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин.

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Новости Украины ДонбассмиротворцыАлександр Данилюк
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