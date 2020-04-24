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МИД не получал официальных писем об отзыве посла Грузии из Украины

Новости » Политика     24.04.2020 - 16:25
МИД не получал официальных писем об отзыве посла Грузии из Украины
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

В МИД прокомментировали новость о возможном отзыве грузинского посла

Министерство иностранных дел Украины не получало официальных писем об отзыве посла Грузии в связи с возможным назначением Михаила Саакашвили вице-премьером. Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в МИД.

Сообщается, что Украина никакого официального обращения от грузинской стороны о возможном отзыве посла Грузии не получала.

"Как известно, для реализации подобных решений существует устоявшаяся процедура. Мы рассматриваем Грузию как надежного друга и союзника и надеемся на дальнейшее развитие стратегического партнерства с грузинской стороной", - говорится в ответе.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отзывом посла, если Саакашвили станет вице-премьером в украинском правительстве. Он также заявил, что такое назначение неприемлемо для Тбилиси, поскольку Саакашвили осужден в Грузии и находится в розыске.

Сегодня он заявил, что голосование за его назначение в правительство Дениса Шмыгаля может состояться 30 апреля. Известно, что эту должность Саакашвили предложил президент Украины Владимир Зеленский.

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