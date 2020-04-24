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МЗС не отримував офіційних листів про відкликання посла Грузії з України

Новини » Політика     24.04.2020 - 16:25
МЗС не отримував офіційних листів про відкликання посла Грузії з України
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

У МЗС прокоментували новину про можливе відкликання грузинського посла

Міністерство закордонних справ України не отримувало офіційних листів про відкликання посла Грузії в зв'язку з можливим призначенням Михайла Саакашвілі віце-прем'єром. Про це у відповідь на запит РБК-Україна повідомили в МЗС.

Повідомляється, що Україна жодного офіційного звернення від грузинської сторони про можливе відкликання посла Грузії не отримувала.

"Як відомо, для реалізації подібних рішень існує усталена процедура. Ми розглядаємо Грузію як надійного друга і союзника і сподіваємося на подальший розвиток стратегічного партнерства з грузинською стороною", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія пригрозив відкликати посла, якщо Саакашвілі стане віце-прем'єром в українському уряді. Він також заявив, що таке призначення неприйнятно для Тбілісі, оскільки Саакашвілі засуджений в Грузії та знаходиться в розшуку.

Сьогодні він заявив, що голосування за його призначення до уряду Дениса Шмигаля може відбутися 30 квітня. Відомо, що цю посаду Саакашвілі запропонував президент України Володимир Зеленський.

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