В МИД Польши заявили, что не откажутся от попыток заблокировать "Северный поток-2"

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

По словам Чапутовича, энергопровод угрожает энергетической безопасности в Европе

Польша не откажется от попыток заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в разговоре с "Польским радио", передает РБК-Украина.

По его словам, газопровод, строительство которого продолжается и которым намерены транспортировать российский газ в Германию, угрожает энергетической безопасности в Европе и предостерег, что проект может стать политическим инструментом в руках России.

"Сам газ - это энергетическое сырье и можно поставками или остановкой транспортировки топлива осуществлять давление на другие государства, как это было ранее в случае действий России относительно Украины", - отметил он.

С другой стороны, его словам, сама газомагистраль дает России повод для патрулирования всего Балтийского моря, а также ее можно использовать для передачи информации. Она имеет определенное военное значение.

Напомним, миссия США в Европейском союзе заявила, что строительство российского газопровода "Плохой поток-2" уменьшит возможности диверсификации.

Отметим, во время встречи с канцлером Германии президент РФ Владимир Путин пообещал Меркель профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США. При этом недавно стало известно, что Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов.