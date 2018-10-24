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Влада Саудівської Аравії заборонила обшукати колодязь у консульстві в Стамбулі

Новини » Надзвичайні події    24.10.2018 - 15:02
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)
Фото: Джамаль Хашкаджі (flickr.com pomed)

Обшуки мали пройти в рамках розслідування вбивства журналіста Хашкаджи

Влада Саудівської Аравії не дозволила турецькій поліції обшукати колодязь у саду саудівського генконсульства у Стамбулі в рамках розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Раніше турецькі правоохоронці спільно з саудитами провели обшуки у консульстві та у резиденції генерального консула.

Нагадаємо, директор ЦРУ Джина Хаспел вимагає у влади Туреччини аудіозаписи тортур і вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Як писало РБК-Україна раніше, співробітники консульства Саудівської Аравії намагалися замести сліди після вбивства Хашкаджі. Зазначалося, що для цього вони підібрали схожу на нього людину, яка гуляла у день вбивства по місту.

Згодом стало відомо, що тіло убитого відомого саудівського журналіста виявили у колодязі на території резиденції саудівського генконсульства в Стамбулі. Ще пізніше зявилася інформація, що тіло було розчленоване, а обличчя журналіста понівечене.

Журналіст The Washington Post Хашкаджі пропав 2 жовтня після відвідування генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі.

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