В МИД Польши заявили, что Лукашенко утратил легитимность как президент Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что его страна уже не считает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Он уже совсем другой субъект политики.

Об этом сообщает Польское радио.

"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко имеющим легитимацию от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики, - ред.). Поэтому наша политика адресована белорусскому обществу", - сказал Рау.

Напомним, Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси, а действующего президента Александра Лукашенко незаконным руководителем страны.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел Литвы призвали Евросоюз предоставить "конкретную помощь" белорусской оппозиции.

Отметим, в Беларуси продолжаются массовые протесты против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. Силовики проводят задержания митингующих, а также лидеров оппозиции. Евросоюз требует от Лукашенко освободить задержанных и соблюдать право граждан на мирный протест.