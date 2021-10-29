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МИД Польши вызвал посла Бельгии: названа причина

Автор: Дмитрий Кузнецов

МИД Польши вызвал посла Бельгии в связи с заявлением бельгийского премьер-министра Александра де Кроо. Он, в частности, призвал Варшаву не относиться к ЕС как к "банкомату".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство PAP.

Как сообщила изданию пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, посола Бельгии пригласят для объяснений в связи с заявлением бельгийского премьер-министра на лекции в Колледже Европы в Брюгге.

Во время лекции, посвященной началу учебного года, Александр де Кроо обвинил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в даче "провокационного интервью" газете Financial Times.

"Вы ведете опасную игру, вы играете с огнем, когда ведете войну со своими европейскими коллегами по внутриполитическим причинам", - цитирует заявление Де Кроо польское агентство.

Бельгийский премьер также призвал Польшу не относиться к ЕС как "банкомату" для поддержки своей экономики.

Напомним, Еврокомиссия призвала ввести санкции против Польши из-за того , что последняя игнорирует необходимость обеспечения независимости судебной системы.

Отметим, Моравецкий ранее заявил, что Польша не хочет выходить из ЕС на фоне разногласий с Брюсселем по вопросу преобладания национального права над европейским.

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