МИД Польши вызвал посла Бельгии: названа причина

Как сообщила изданию пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, посола Бельгии пригласят для объяснений в связи с заявлением бельгийского премьер-министра на лекции в Колледже Европы в Брюгге.

Во время лекции, посвященной началу учебного года, Александр де Кроо обвинил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в даче "провокационного интервью" газете Financial Times.

"Вы ведете опасную игру, вы играете с огнем, когда ведете войну со своими европейскими коллегами по внутриполитическим причинам", - цитирует заявление Де Кроо польское агентство.

Бельгийский премьер также призвал Польшу не относиться к ЕС как "банкомату" для поддержки своей экономики.