МЗС Польщі викликало посла Бельгії: названа причина

Як повідомила виданню прессекретар МЗС Польщі Лукаш Ясіна, засолу Бельгії запросять для пояснень у зв'язку із заявою бельгійського прем'єр-міністра на лекції в коледжі Європи в Брюгге.

Під час лекції, присвяченої початку навчального року, Олександр де Кроо звинуватив прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в дачі "провокаційного інтерв'ю" газеті Financial Times.

"Ви ведете небезпечну гру, ви граєте з вогнем, коли ведете війну зі своїми європейськими колегами з внутрішньополітичних причин", - цитує заяву де Кроо польське агентство.

Бельгійський прем'єр також закликав Польщу не ставитися до ЄС як "банкомату" для підтримки своєї економіки.