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Польша не планирует выходить из ЕС: премьер страны обвинил оппозицию во лжи

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Польша, Вторник 12 октября 2021 14:58
Польша не планирует выходить из ЕС: премьер страны обвинил оппозицию во лжи Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Getty Images )
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Польши не хочет, чтобы страна вышла из Европейского союза. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил оппозицию в распространении лжи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наша дорогая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС", - отметил Моравецкий.

По его словам, ложь, которую распространяет оппозиция - направлена на ослабление ЕС.

"Очевидно, что это не просто фейковые новости, это что-то хуже - это ложь, направленная на ослабление Евросоюза", - отметил премьер.

Отметим, что в эти выходные в Польше прошли протесты после решения Конституционного суда, относительно того, что положения договора о ЕС несовместимы с конституцией страны. Оппозиция, со своей стороны, заявила, что это является началом выхода Польши из союза.

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