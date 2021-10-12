Польша не планирует выходить из ЕС: премьер страны обвинил оппозицию во лжи

Правительство Польши не хочет, чтобы страна вышла из Европейского союза. Премьер-министр Матеуш Моравецкий обвинил оппозицию в распространении лжи.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Наша дорогая оппозиция пытается намекнуть, что мы хотим ослабить союз, выйдя из ЕС", - отметил Моравецкий.

По его словам, ложь, которую распространяет оппозиция - направлена на ослабление ЕС.

"Очевидно, что это не просто фейковые новости, это что-то хуже - это ложь, направленная на ослабление Евросоюза", - отметил премьер.

Отметим, что в эти выходные в Польше прошли протесты после решения Конституционного суда, относительно того, что положения договора о ЕС несовместимы с конституцией страны. Оппозиция, со своей стороны, заявила, что это является началом выхода Польши из союза.