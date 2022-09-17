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В МИД Польши убеждены, что Германия сознательно затягивает с помощью Украине

Фото: Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Германия сознательно затягивает оказание реальной военной помощи Украине, поскольку все еще надеется на возобновление нормального сотрудничества с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Польши Збигнева Рау интернет-порталу I.pl.

"Масштабы и темпы поддержки Украины Германией демонстрируют черты умышленного промедления. Вроде бы намерение состоит в том, чтобы независимо от результата этой войны немецко-российские отношения пострадали как можно меньше", - сказал дипломат.

Рау подчеркнул, что не завидует Германии в нынешней ситуации, поскольку она потерпела фиаско в своей политике в отношении РФ и стран Восточной Европы, реализуя ложную экономическую модель, опирающуюся на дешевые российские энергоносители.

Глава МИД также добавил, что у Варшавы и Берлина разные взгляды на многие вопросы, в частности в деле поддержки Украины. По его словам, Польша максимально помогает, а действия Германии в этом направлении желают лучшего.

Напомним, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что федеральное правительство не будет поддерживать передачу Украине танков, поскольку решение о поставках такого вооружения не приняла еще ни одна страна.

Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал такое решение Германии неоправданным и отметил, что оно "демонстрирует отвлеченные страхи".

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