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МЗС Польщі відреагувало на знищення меморіальної дошки з могили воїнів УПА

Новини » Політика     21.01.2020 - 20:56
МЗС Польщі відреагувало на знищення меморіальної дошки з могили воїнів УПА
Фото з місця інциденту (nasze-slowo.pl)

У Міністерстві пообіцяли розслідувати акт вандалізму проти місця пам'яті українців біля Верхрата

Міністерство закордонних справ Польщі вважає провокацією знищення меморіальної дошки на могилі воїнів УПА на горі Монастир. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення дипломатичного відомства Twitter.

Як повідомляється, у відомстві вважають, що такий акт вандалізму є спробою підірвати добросусідські відносини Польщі з Україною.

"Враховуючи нещодавні спроби посварити народи Європи на історичному тлі, ми спостерігаємо подальші зусилля з підриву добросусідських відносин Польщі, на цей раз з Україною", - йдеться в повідомленні.

Також у Міністерстві пообіцяли розслідувати акт вандалізму проти місця пам'яті українців біля Верхрати на Підкарпатті.

Нагадаємо, 20 січня на горі Монастир біля села Верхрата знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА, які загинули в бою з НКВД в довколишніх лісах 2-3 березня 1945 року.

Зазначається, що вона вже була розбита у 2015 році. Тепер невідомі зняли її й кинули в яму.

Раніше влада Польщі заявили, що відновлення могил бійців УПА в Польщі можливо після прийняття низки політичних рішень та внесення змін в нормативні документи про військові поховання.

У Польщі невідомі знищили меморіальну дошку з могили воїнів УПА Польща висунула список об'єктів культури, які були реквізовані СРСР
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