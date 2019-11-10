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У МЗС Польщі пояснили ситуацію з затриманням Мазура

Новини » Політика     10.11.2019 - 11:17
У МЗС Польщі пояснили ситуацію з затриманням Мазура
Фото: Ігор Мазур (facebook.com)

У МЗС заявили, що прикордонна служба Польщі не знала, яку функцію виконує людина, внесений до списку Інтерполу

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що рішення про затримання українського активіста Ігоря Мазура було прийнято прикордонною службою, яка не знає, яку функцію виконує людина, що входить в список Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TVN24.

За його словами, польські консульські влади роз'яснюють з українською стороною причини внесення Мазура в розшук, проте згідно з правилами Інтерполу, польські прикордонники повинні були його затримати.

"Україна і Росія є сторонами угоди Інтерполу, і прикордонна служба зобов'язана затримати таку людину", - сказав він.

Глава зовнішньополітичного відомства Польщі також зазначив, що сторони угоди можуть зловживати владою.

"Іноді сторони угоди Інтерполу зловживають можливістю включати в списки. Ці питання будуть проаналізовані і вивчені. Відповідні рішення польськими властями будуть прийматися відповідно до норм міжнародного права", - заявив Чапутович.

Нагадаємо, 9 листопада в Польщі на кордоні "Дорогуськ" затримали українського активіста і співробітника Секретаріату уповноваженого Верховної ради України з прав людини Ігоря Мазура. Затримання було проведено за запитом Російської Федерації.

Раніше спікер польського Сейму Малгожата Госевская заявила, що Мазура не будуть передавати Росії.

"Громадський активіст і ветеран війни на Донбасі, в Грузії і Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами в реєстр затримань Інтерполу. Це наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - заявила вона.

Росія не вперше використовує Інтерпол для переслідувань українців у Польщі, - Дещиця Мазуру завтра обиратимуть запобіжний захід, - Денісова
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