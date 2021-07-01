ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

МИД Польши: нужно искать другие источники газа для Украины

Новина українською →
Варшава, Четверг 01 июля 2021 17:49
МИД Польши: нужно искать другие источники газа для Украины Фото: министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Для Украины нужно искать другие источники газа, чтобы не зависеть от российского. Интеграция в европейскую газотранспортную систему не решит эту проблему полностью.

Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает wnp.pl.

По его словам, Варшава изначально была против газопровода "Северный поток-2", поскольку он разделяет страны Евросоюза и НАТО.

"Для нас сейчас чрезвычайно важно то, что завершение этого проекта создает дефицит безопасности в нашей части Европы. С точки зрения Украины, это даже не дефицит безопасности, а вакуум безопасности", - отметил Рау.

Он также подчеркнул, что на фоне угрозы ухудшения безопасности проблему не решит присоединение Украины к другой группе газопроводов, которая тоже "может быть зависима от одного российского источника". Он привел в пример Польшу, которая диверсифицирует поставки благодаря Baltic Pipe.

"Единственное решение - это создать аналогичное решение для Украины, куда газ будет поставляться из другого источника, а не из России… Нужно искать другие источники газа для Украины и инфраструктурные решения, которые обеспечили бы этой стране безопасность", - добавил Рау.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над сохранением статуса транзитера за Украиной после запуска газопровода "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Польша газ
NEWS
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
Рада одобрила закон Зеленского о коренных народах: что предусматривает документ
DAILY
Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медвежья услуга. Как в Украине торгуют фальшивыми ПЦР-тестами и чем это опасно