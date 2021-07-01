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Германия занимается сохранением транзита газа через Украину, - Маас

Новина українською →
Польша, Четверг 01 июля 2021 16:40
Германия занимается сохранением транзита газа через Украину, - Маас Фото: Хайко Маас, глава МИД Германии (flickr.com/spdde)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Мааса во время визита в Польшу, которую транслировали в Instagram.

Как напомнил немецкий министр, Берлин был посредником при заключении контракта между Украиной и Россией на транзит газа в Европу.

"Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не потеряла доходы, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - сказал он.

Маас добавил, что Германия обсуждает вопрос сохранения транзита с Украиной и США.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - отметил министр.

Напомним, недавно стало известно, что США и Германия рассуждают о компенсации Украине после запуска "Северного потока-2".

В то же время украинский президент Владимир Зеленский выступил против компенсаций Украине за запуск "Северного потока-2".

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Германия Украина Северный поток-2 Хайко Маас
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