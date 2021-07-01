МЗС Польщі: потрібно шукати інші джерела газу для України

Для України треба шукати інші джерела газу, щоб не залежати від російського. Інтеграція до європейської газотранспортної системи не вирішить цю проблему повністю.

Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає wnp.pl .

За його словами, Варшава з самого початку була проти газопроводу "Північний потік-2", оскільки він розділяє країни Євросоюзу і НАТО.

"Для нас зараз надзвичайно важливо те, що завершення цього проекту створює дефіцит безпеки в нашій частині Європи. З точки зору України, це навіть не дефіцит безпеки, а вакуум безпеки", - зазначив Рау.

Він також підкреслив, що на тлі загрози погіршення безпеки проблему не вирішить приєднання України до іншої групи газопроводів, яка теж "може бути залежна від одного російського джерела". Він навів у приклад Польщу, яка диверсифікує поставки завдяки Baltic Pipe.

"Єдине рішення - це створити аналогічне рішення для України, куди газ буде поставлятися з іншого джерела, а не з Росії... Треба шукати інші джерела газу для України та інфраструктурні рішення, які забезпечили б цій країні безпеку", - додав Рау.