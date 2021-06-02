МИД о полетах из Беларуси в Крым: санкции будут неизбежны

"Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми "ЛНР" или "ДНР". И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями",- подчеркнула она.

Джапарова отметила, что ответственность за санкции против Беларуси, в том числе закрытие воздушного пространства для белорусских самолетов, лежит исключительно на Лукашенко, поскольку его режим пересек очередную "красную линию".

"Эту "канитель и провокации", как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля. Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством",- заявила дипломат.

Как добавила заместитель министра, если Лукашенко хочет вместе с президентом России нести ответственность за оккупацию Крыма и войну на Донбассе, то окажется вместе с ним на скамье подсудимых в Гааге.

"Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Крым и развязав агрессию на востоке Украины, за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить свою международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа", - подытожила она.