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МИД не подтверждает переговоры с Россией в Гомеле

Автор: Светлана Мащенко

МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на анонсированных белорусским лидером Лукашенко переговорах между Украиной и Россией возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле.

Об этом сообщил Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины.

"Украина открыта к переговорам для прекращения вооруженной агрессии России. В то же время, МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал дипломат.

Напомним, что 27 февраля лидер белорусского режима Александр Лукашенко якобы заявил президенту РФ Владимиру Путину о том, что переговоры между Украиной и Россией планируются в Гомельской области, на белорусско-украинской границе.

Ранее сообщалось также, что Зеленский поговорил по телефону с Лукашенко.

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