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МЗС не підтверджує переговори з Росією в Гомелі

Автор: Світлана Мащенко

МЗС не підтверджує, що українську делегацію на анонсованих білоруським лідером Лукашенком переговорах між Україною та Росією очолюватиме заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їхнє проведення у Гомелі.

Про це повідомив Олег Ніколенко, речник Міністерства закордонних справ України.

"Україна відкрита до переговорів задля припинення збройної агресії Росії. Водночас, МЗС не підтверджує, що українську делегацію на переговорах очолюватиме заступник міністра Микола Точицький, а також не підтверджує їхнє проведення у Гомелі", - написав дипломат.

Нагадаємо, що 27 лютого лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко нібито заявив президенту РФ Володимиру Путіну про те, що переговори між Україною та Росією плануються в Гомельській області, на білорусько-українському кордоні.

Раніше повідомлялося, що Зеленський поговорив по телефону з Лукашенком.

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