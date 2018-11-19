МВД: необходимо прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами

Иллюстративное фото (facebook.com/mvs.gov.ua)

Интерпол может возглавить россиянин Александр Прокопчук

В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что сейчас необходимо прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД в Facebook.

Как отмечается, 21 ноября на сессии Генассамблеи Интерпола будет избран новый президент. Эту должность может занять представитель Российской Федерации, генерал-майор полиции, вице-президент Интерпола Александр Прокопчук.

"Интерпол может превратиться в организацию, которая занимается преследованием инакомыслящих на заказ диктаторских, авторитарных и тоталитарных режимов. Важно немедленно прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами. Если ситуацию не изменить сейчас, она может стать серьезным вызовом человечеству, что повлечет за собой значительные человеческие жертвы", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит россиянин.

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.