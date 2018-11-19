Страны ЕС должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин, - Хармс

Фото: Ребекка Хармс (wikimedia.org)

Интерпол может возглавить россиянин Александр Прокопчук

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщении евродепутата в Twitter.

"Если россиянин, вице-президент ведомства, возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала она.

Отметим, выборы нового главы Интерпола назначены на 21 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что после отставки Мэн Хуньвея, главой Интерпола может стать вице-президент ведомства, экс-глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук. Вторым кандидатом является исполняющий обязанности главы Интерпола Ким Йонг Ян из Южной Кореи.

Ранее РБК-Украина писало, что Мэн Хуньвэй еще в октября текущего года заявил об отставке. После этого в Интерполе сообщили, что уже назначили исполняющего обязанности президента, им стал кореец Ким Йонг Ян.

Кроме того, сообщалось, что бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве. В Китае назвали следствие против Мэн Хунвэя "довольно мудрым".