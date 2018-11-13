МИД подтвердил гибель двух украинок при ДТП в Польше

Фото: ДТП в Польше (slaska.policja.gov.pl)

На данный момент консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые меры

Министерство иностранных дел Украина подтвердило гибель двух украинок в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД.

Сообщается, что консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые меры.

"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован. Консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры. Будьте осторожны, путешествуя или находясь за границей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок. В результате ДТП две украинки умерли на месте. Инцидент произошел вечером 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства. 36-летний местный житель на автомобиле Hyundai Tucson на освещенном пешеходном переходе сбил трех женщин.