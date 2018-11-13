ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

МИД подтвердил гибель двух украинок при ДТП в Польше

Новости » Происшествия    13.11.2018 - 15:35
МИД подтвердил гибель двух украинок при ДТП в Польше
Фото: ДТП в Польше (slaska.policja.gov.pl)

На данный момент консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые меры

Министерство иностранных дел Украина подтвердило гибель двух украинок в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД.

Сообщается, что консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые меры.

"Опять о ДТП. На этот раз - в Польше, в результате которого погибли двое граждан Украины, один - госпитализирован. Консул во взаимодействии с полицией принимает необходимые в такой ситуации меры. Будьте осторожны, путешествуя или находясь за границей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что водитель на пешеходном переходе сбил трех украинок. В результате ДТП две украинки умерли на месте. Инцидент произошел вечером 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства. 36-летний местный житель на автомобиле Hyundai Tucson на освещенном пешеходном переходе сбил трех женщин. 

МИД Украины призвал прекратить ракетные обстрелы юга Израиля Парубий призвал Польшу и Литву углубить сотрудничество в сфере энергобезопасности
Новости Украины МИД УкраиныДТППольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь