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МЗС підтвердило загибель двох українок при ДТП в Польщі

Новини » Надзвичайні події    13.11.2018 - 15:35
МЗС підтвердило загибель двох українок при ДТП в Польщі
Фото: ДТП у Польщі (slaska.policja.gov.pl)

На даний момент консул у взаємодії з поліцією приймає необхідні заходи

Міністерство закордонних справ України підтвердило загибель двох українок у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС.

Повідомляється, що консул у взаємодії з поліцією приймає необхідні заходи.

"Знову про ДТП. На цей раз - у Польщі, в результаті якого загинули двоє громадян України, один - госпіталізований. Консул у взаємодії з поліцією приймає необхідні в такій ситуації заходи. Будьте обережні, подорожуючи або перебуваючи за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше польські ЗМІ повідомляли, що водій на пішохідному переході збив трьох українок. В результаті ДТП дві українки померли на місці. Інцидент стався ввечері 10 листопада в селі Сарнув Сілезького воєводства. 36-річний місцевий житель на автомобілі Hyundai Tucson на освітленому пішохідному переході збив трьох жінок.

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