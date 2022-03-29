В МИД отреагировали на заявления Венгрии относительно войны в Украине: аморально спекулировать на горе

Напомним, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз подчеркнул, что Венгрия не будет поставлять оружие Украине, поскольку это якобы втянет страну в войну. В то же время он обвинил представителей левого крыла, которые призывают предоставить Украине средства обороны.

"У нас есть спор с венгерскими левыми, лидеры которых четко дали понять, что выполнят все требования президента Зеленского, тем самым втягивая Венгрию в войну... Поэтому ставки на 3 апреля понятны: право гарантировать мир и безопасность, или левое крыло, которое немедленно вводит страну в войну!?"- заявил Сийярто.

Николенко в свою очередь подчеркнул, что Украина не желает быть объектом внутриполитической борьбы в Венгрии.

"Аморально спекулировать на горе украинцев для получения политических дивидендов накануне парламентских выборов... Призываем руководство Венгрии оставить в прошлом стремительное сближение с Россией и осознать очевидный факт: без мира и безопасности в Украине не будет мира и безопасности в Венгрии", - отметил представитель МИД Украины.

Он призвал власти Венгрии не поддерживать российскую агрессию, а также способствовать единству в ЕС и НАТО для прекращения войны РФ против Украины.