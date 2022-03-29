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В МЗС відреагували на заяви Угорщини щодо війни в України: аморально спекулювати на горі

Фото: спікер МЗС Олег Ніколенко (twitter.com/OlegNikolenko)
Автор: Наталія Юрченко

В Міністерстві закордонних справ відреагували на заяви очільника МЗС Угорщини Петера Сійярто про війну в Україні. Українські дипломати вважають, що угорська влада спекулює на горі українців напередодні виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС Олега Ніколенка.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в черговий раз підкреслив, що Угорщина не буде постачати зброю Україні, оскільки це нібито втягне країну у війну. Водночас він звинуватив представників лівого крила, які закликають надати України засоби оборони.

"У нас є суперечка з угорськими лівими, лідери яких чітко дали зрозуміти, що виконають усі вимоги президента Зеленського, тим самим втягуючи Угорщину у війну... Тож ставки на 3 квітня зрозумілі: право гарантувати мир і безпеку, чи ліве крило, яке негайно вводить країну у війну!?" - заявив Сійярто.

Ніколенко у свою чергу підкреслив, що Україна не бажає бути об'єктом внутрішньополітичної боротьби в Угорщині.

"Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів... Закликаємо керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині", - зазначив представник МЗС України.

Він закликав владу Угорщини не підтримувати російську агресію, а також сприяти єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України.

Нагадаємо, в Угорщині виступали проти ембарго на російські нафту і газ, оскільки країна сильно залежить від енергоносіїв з РФ.

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Війна Росії проти УкраїниУгорщинаМЗС