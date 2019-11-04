В МИД отреагировали на визит депутата РФ Журавлева в Золотое

Поездка депутата Госдумы России Алексея Журавлева в Золотое - это нарушения. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что визит Журавлева вызовет официальную реакцию МИД.

"Поездка депутата парламента РФ (на Донбасс - ред.) - это нарушения. Это наша территория, на которую он приехал без разрешения. И это обязательно вызовет реакцию МИД официально", - заявил Пристайко.

Отметим, депутат Госдумы РФ, лидер шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях российских наемников в районе Золотого. По информации СМИ сепаратистов, Журавлев приехал с целью проверить, как украинская сторона отвела свои войска в этом районе.

Напомним, на фоне разведения сил в Золотом Луганской области украинские военные и полиция продолжают нести службу в усиленном режиме.

Также РБК-Украина сообщало, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Ожидается, что после этого в Луганской области запустят полноценный контрольный пункт въезда-выезда.