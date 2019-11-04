У МЗС відреагували на візит депутата РФ Журавльова у Золоте

Поїздка депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова у Золоте - це порушення. Про це заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що візит Журавльова викличе офіційну реакцію МЗС.

"Поїздка депутата парламенту РФ (на Донбас - ред.) - це порушення. Це наша територія, на яку він приїхав без дозволу. І це обов'язково викличе реакцію МЗС офіційно", - заявив Пристайко.

Зазначимо, депутат Держдуми РФ, лідер шовіністичної партії "Батьківщина" Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого. За інформацією ЗМІ сепаратистів, Журавльов приїхав з метою перевірити, як українська сторона відвела свої війська в цьому районі.

Нагадаємо, на тлі розведення сил у Золотому Луганської області українські військові і поліція продовжують нести службу в посиленому режимі.

Також РБК-Україна повідомляло, що розмінування в Золотому триватиме до 9 листопада. Очікується, що після цього в Луганській області запустять повноцінний контрольний пункт в'їзду-виїзду.