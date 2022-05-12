В МИД отреагировали на попытки РФ продать на мировом рынке украденное украинское зерно

"Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастником этого преступления", - заявили в МИД.

По информации украинского правительства, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тысяч тонн зерна на сумму более 100 млн долларов. Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.

Воровство Россией украинского зерна подтверждают, как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.

"МИД Украины категорически осуждает действия РФ по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках", - отметили в министерстве.