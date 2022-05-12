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В МИД отреагировали на попытки РФ продать на мировом рынке украденное украинское зерно

Фото: МИД Украины прокомментировал попытки России продать украинское зерно (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

МИД Украины предупредил страны-потребители, что партии зерна, которые продает Россия, могут частично или полностью содержать украденное украинское зерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"Считаем, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, является соучастником этого преступления", - заявили в МИД.

По информации украинского правительства, оккупанты уже похитили по меньшей мере 400–500 тысяч тонн зерна на сумму более 100 млн долларов. Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию.

Воровство Россией украинского зерна подтверждают, как многочисленные свидетельства украинских аграриев, так и документальные доказательства.

"МИД Украины категорически осуждает действия РФ по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках", - отметили в министерстве.

Напомним, Главное управление разведки МО Украины заявило, что украденное в Украине зерно оккупанты вывозят в Сирию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые страны хотели купить у РФ украденное в Украине зерно.

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