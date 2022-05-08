Некоторые страны хотели купить у РФ украденное в Украине зерно, - Зеленский
Россия блокирует все украинские торговые пути и вывозит зерно, которое затем пытается продать некоторым странам. Киев знает, кому поступают такие "бизнес-предложения" страны-агрессора.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Fox News.
Глава государства назвал ситуацию с кражей Россией наших товаров, зерна и прочих ресурсов большой проблемой.
"Россия блокировала все торговые пути, и мы не можем экспортировать нашу пшеницу. Они оккупировали наши порты, и они вывозят наши товары", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что украинская сторона знает, каким именно странам РФ намеревается продать похищенное зерно, но оглашать такие сейчас не стал.
"Я не хочу сейчас это говорить. Я не хочу называть конкретные страны, которые за нашими спинами заключают сделки, чтобы покупать наше зерно у России, что украли из Украины - не сейчас. Но у нас есть названия этих государств", - рассказал он.
Зеленский отметил, что если такие соглашения будут реализованы, Украина отреагирует.
"Так что если они это сделают - мы, конечно, сообщим", - заявил президент.
Ранее глава Луганской областной военной администрации рассказал, что российские оккупанты вывезли из области почти трехлетний запас зерна.
Также мы писали, что по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, в Херсонской области рашисты взяли местных фермеров в "рабство".
Напомним, недавно было обнародовано видео, как войска РФ колоннами воруют украинскую сельскохозяйственную технику.
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