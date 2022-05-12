У МЗС відреагували на спроби РФ продати на світовому ринку вкрадене українське зерно

"Вважаємо, що будь-яка країна, яка свідомо купує вкрадене зерно, є співучасником цього злочину", - заявили в МЗС.

За інформацією українського уряду, окупанти вже викрали щонайменше 400-500 тисяч тонн зерна на суму понад 100 млн доларів. Практично всі кораблі, що виходять із зерном із Севастополя, перевозять крадену українську продукцію.

Крадіжку Росією українського зерна підтверджують, як численні свідчення українських аграріїв, так і документальні докази.

"МЗС України категорично засуджує дії РФ щодо розпорядження зерном, незаконно експропрійованим в українських аграріїв. Російські окупанти вилучають українське зерно, направляють його на власне споживання або намагаються продати на міжнародних ринках", - зазначили в міністерстві.