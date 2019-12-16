В МИД отреагировали на информацию о привлечении "ЛДНР" к нормандским переговорам

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

В украинском внешнеполитическом ведомстве осудили любые контакты с представителями ОРДЛО

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на информацию о якобы привлечении представителей псевдореспублик "ЛДНР" к переговорам в нормандском формате. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве осудили любые контакты с представителями оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с так называемыми "республиками" с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не влияют на достижение мира, а наоборот, являются вредными - такими, что направлены на легитимацию преступлений России против суверенитета и территориальной целостности Украины и международного права в целом", - говорится в сообщении.

Также в МИД рассказали, как должна выглядеть формула мира на Донбассе, которую, в том числе, поддерживает Германия.

"Формула установления мира в Украине очень проста - вывод Россией своих войск и восстановления Украиной контроля над государственной границей. Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ, усилия которого в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе высоко ценятся в Украине", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что любые провокации апологетов агрессивной политики РФ воспринимаются в Украине как соучастие в преступлении.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что после нормандской встречи (которая состоялась 9 декабря - ред.) недопустимость ведения переговоров с "ЛДНР" останется в силе. По его словам, это основная позиция украинской власти.

Также РБК-Украина писало, что по итогам заседания контактной группы в Минске Украина заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".