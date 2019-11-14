Пристайко заявил о недопустимости ведения переговоров с "ЛДНР"

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

После нормандской встречи недопустимость ведения переговоров с ЛДНР останется в силе

Позиция Украины в отношении недопустимости ведения переговоров с "ЛДНР" остается неизменной. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал в интервью BBC.

Пристайко отметил, что это основная позиция украинской власти.

"Это основа нашей позиции. Она остается в силе", - заявил он.

По его словам, после нормандской встречи недопустимость ведения переговоров с "ЛДНР" останется в силе.

"Партнеры нас не толкают. Россия постоянно толкает на этот путь", - добавил он.

Напомним, по итогам заседания контактной группы в Минске Украина заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем, как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".

После этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что условие Украины о необходимости роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" мешает реализации минских соглашений.

Также в Кремле считают, что на данный момент требование Украины о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" является неожиданным для участников нормандского формата.