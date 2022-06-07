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МИД отреагировал на усилия Турции договориться с Россией о разблокировке портов

Фото: МИД сделал заявление по поводу усилий Турции разблокировать порты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина отвергнет любые договоренности по поводу разблокирования экспорта украинского зерна, если они не будут учитывать интересы Киева. В то же время Украина ценит усилия Турции в решении этой проблемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, пока Украина совместно с ООН и партнерами работает над созданием гуманитарного коридора для экспорта зерна, но Россия своими агрессивными действиями это усложняет. В частности, обстрелом зернового терминала в Николаеве россияне поставили под сомнение соблюдение гарантий ненападения на Одессу.

"Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки соответствующего оружия Украине для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря", - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве также отреагировали на усилия Турции решить эту проблему путем достижения договоренностей с Россией.

"Ценим усилия Турции. В то же время должны отметить, что пока отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон. Любые договоренности, не учитывающие интересы Украины, будут нами отвергнуты", - говорится в заявлении МИД.

В то же время в министерстве отметили, что Украина уже начала экспорт зерна на мировой рынок. Зерно поставляют грузовиками, железной дорогой и речным транспортом.

Напомним, на днях российские СМИ сообщили, что Турция вместе с Россией и Украиной якобы согласовали дорожную карту вывоза зерна из Одессы. Но американское издание Bloomberg рассказало, что Украина не принимала в этом участия.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашали на переговоры по разблокированию экспорта зерна в Турции.

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