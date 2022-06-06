Украину не пригласили в Турцию на переговоры по "зерновому коридору", - Зеленский

Представителей Украины не приглашали на переговоры Турции и Российской Федерации по обеспечению экспорта украинского зерна из портов на Черном море.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

"Меня не приглашали. Министр иностранных дел на сегодняшний день тоже не приглашен. Разговоры о том, что Турция может быть посредником - есть. Я говорил с (президентом Турции, - ред.) Эрдоганом, мы говорили и об этом", - отметил он.

По его словам, турецкая сторона на сегодня ищет формат того, как обеспечить гарантии безопасности "зерновому коридору" из Украины.

"Я думаю, что поэтому они встречаются с россиянами, чтобы Россия дала Турции гарантии, что с ее кораблями ничего не произойдет. Но детали встречи мне неизвестны", - добавил Зеленский.