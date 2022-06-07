МЗС відреагувало на зусилля Туреччини домовитися з Росією про розблокування портів

Як зазначили в МЗС, наразі Україна спільно з ООН та партнерами працює над створенням гуманітарного коридору для експорту зерна, але Росія своїми агресивними діями це ускладнює. Зокрема, обстрілом зернового терміналу в Миколаєві росіяни поставили під сумнів дотримання гарантій ненападу на Одесу.

"Такі гарантії мають бути надані шляхом постачання Україні відповідної зброї для захисту узбережжя від загроз з моря і шляхом залучення військово-морських сил третіх країн для патрулювання відповідної частини акваторії Чорного моря", - наголосили у міністерстві.

У відомстві також відреагували на зусилля Туреччини розв'язати цю проблему шляхом досягнення домовленостей з Росією.

"Цінуємо зусилля Туреччини. Водночас маємо зазначити, що наразі відсутні домовленості з цього питання між Україною, Туреччиною та Росією. При цьому наголошуємо, що рішення мають ухвалюватися за участю усіх причетних сторін. Будь-які домовленості, що не враховуватимуть інтереси України, будуть нами відкинуті", - йдеться в заяві МЗС.

Водночас у міністерстві зазначили, що Україна вже розпочала експорт зерна на світовий ринок. Зерно постачають вантажівками, залізницею та річковим транспортом.