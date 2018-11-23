Украина направила России ноту протеста в связи с визитом Путина в аннексированный Крым

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МИД Украины назвал визит Путина в Крым "циничным пренебрежением нормами международного права"

Министерство иностранных дел (МИД) Украины направило ноту протеста Российской Федерации в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на временно оккупированную территорию Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В частности, министерство выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом Путина в аннексированный Крыму в пятницу, 23 ноября.

"Украина считает этот визит, как и любые другие не согласованные с украинской стороной так называемые поездки российских должностных лиц на временно оккупированные Автономную Республику Крым и г.Севастополь (Украина) грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными принципами и нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, сторонами которых являются Украина и Россия", - отметили в ведомстве

В МИД напомнили, что свидетельство непризнания "присоединения" к России украинского полуострова есть ряд соответствующих резолюций ООН, Совета Европы, ОБСЕ, других международных организаций. Также протестом мира против аннексии является введение санкций против России как государства-оккупанта.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко отреагировал на визит Путина в аннексированный Крым. Действия российского президента Порошенко назвал нарушением международного права. Порошенко также подчеркнул, что от визитов Путина в Крым полуостров не станет российским.