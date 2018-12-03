ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

МЗС відреагував на скандал з позначенням Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса

Новини » Політика    03.12.2018 - 13:07
МЗС відреагував на скандал з позначенням Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса
Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Книга рекордів Гіннеса видала сертифікат, в якому Севастополь вказано російським

Міністерство закордонних справ України працює над виправленням позначення окупованого Севастополя (Крим) як російського міста в Книзі рекордів Гіннеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера МЗС України Катерини Зеленко в Twitter.

За її словами, дипломати працюють над виправленням позначення Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса.

"Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - додала Зеленко.

МЗС відреагував на скандал з позначенням Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса

Зазначимо, раніше видання "Громадське" повідомило, що громадянин Білорусі Олександр Бендіков отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса, в якому Севастополь, де він встановив рекорд, позначено російським містом.

Нагадаємо, в середині листопада повідомлялося, що Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne через карту України без Криму. У передачі "Ранок з NewsOne" у прямому ефірі була показана карта Європи, на якій материкову частину України виділили кольором без урахування окупованого Криму. При цьому півострів був виділений кольором, ідентичним з Російською Федерацією.

Зазначимо, раніше Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна до анексованого Криму.

 

РФ сьогодні надасть дані про захоплення українських моряків, - Порошенко Порошенко порівняв дії російських окупантів у Криму зі сталінськими репресіями
Новини України МЗСРосійська ФедераціяСевастопільКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся