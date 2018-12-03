МЗС відреагував на скандал з позначенням Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса

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Книга рекордів Гіннеса видала сертифікат, в якому Севастополь вказано російським

Міністерство закордонних справ України працює над виправленням позначення окупованого Севастополя (Крим) як російського міста в Книзі рекордів Гіннеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост спікера МЗС України Катерини Зеленко в Twitter.

За її словами, дипломати працюють над виправленням позначення Севастополя в Книзі рекордів Гіннеса.

"Крим - це Україна. Рекорди мають бути чесними", - додала Зеленко.

Зазначимо, раніше видання "Громадське" повідомило, що громадянин Білорусі Олександр Бендіков отримав сертифікат Книги рекордів Гіннеса, в якому Севастополь, де він встановив рекорд, позначено російським містом.

Нагадаємо, в середині листопада повідомлялося, що Нацрада проведе позапланову перевірку NewsOne через карту України без Криму. У передачі "Ранок з NewsOne" у прямому ефірі була показана карта Європи, на якій материкову частину України виділили кольором без урахування окупованого Криму. При цьому півострів був виділений кольором, ідентичним з Російською Федерацією.

Зазначимо, раніше Україна направила Росії ноту протесту у зв'язку з візитом президента РФ Володимира Путіна до анексованого Криму.