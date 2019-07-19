В МИД отметили поддержку Европарламента санкционной политики ЕС против РФ

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решительную поддержку со стороны Европаламента санкционной политики ЕС против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кроме того, ведомство призвало к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и подавления прав человека, а также готовность к введению в отношении России дополнительных экономических ограничительных мер.

"Украина благодарна Европейскому парламенту за одобрение мощной резолюции с осуждением продолжающейся агрессии России против Украины и требованием к Кремлю освободить более 100 украинских политических заключенных, которые Россия незаконно удерживает на своей территории, а также в оккупированном Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении.

Отдельно евродепутаты осудили агрессивные действия РФ против Украины в районе Керченского пролива и захват 24 украинских моряков, а также невыполнение Москвой приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, отметили в министерстве.

Министерство считает знаковым, что в своем решении новоизбранный Европарламент безоговорочно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил непризнание российской оккупации Крыма и любой правомочности законодательства и судопроизводства РФ на оккупированном полуострове, а также осудил масштабные преследования украинских граждан и подавление прав человека.

"Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из русского плена", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский парламент принял резолюцию в отношении Российской Федерации, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками. Резолюцией подтверждается непризнание аннексии Крыма и содержится призыв к РФ немедленного освободить всех украинских политзаключенных и 24 моряков.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить санкции против России.