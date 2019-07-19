ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В МИД отметили поддержку Европарламента санкционной политики ЕС против РФ

Новости » Политика    19.07.2019 - 15:21
В МИД отметили поддержку Европарламента санкционной политики ЕС против РФ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина благодарна Европарламенту за одобрение резолюции с осуждением агрессии РФ против Украины

Министерство иностранных дел Украины поприветствовало решительную поддержку со стороны Европаламента санкционной политики ЕС против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кроме того, ведомство призвало к введению новых персональных санкций против лиц, ответственных за политические преследования и подавления прав человека, а также готовность к введению в отношении России дополнительных экономических ограничительных мер.

"Украина благодарна Европейскому парламенту за одобрение мощной резолюции с осуждением продолжающейся агрессии России против Украины и требованием к Кремлю освободить более 100 украинских политических заключенных, которые Россия незаконно удерживает на своей территории, а также в оккупированном Крыму и Донбассе", - говорится в сообщении. 

Отдельно евродепутаты осудили агрессивные действия РФ против Украины в районе Керченского пролива и захват 24 украинских моряков, а также невыполнение Москвой приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года, отметили в министерстве.

Министерство считает знаковым, что в своем решении новоизбранный Европарламент безоговорочно поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины, отметил непризнание российской оккупации Крыма и любой правомочности законодательства и судопроизводства РФ на оккупированном полуострове, а также осудил масштабные преследования украинских граждан и подавление прав человека.

"Решение Европарламента продемонстрировало солидарность ЕС с Украиной в ее борьбе против российской агрессии и активную поддержку европейским сообществом усилий Украины по освобождению наших граждан из русского плена", - резюмировали в МИД.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Европейский парламент принял резолюцию в отношении Российской Федерации, особенно по ситуации с экологическими активистами и украинскими политическими узниками. Резолюцией подтверждается непризнание аннексии Крыма и содержится призыв к РФ немедленного освободить всех украинских политзаключенных и 24 моряков.

Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранить санкции против России.

Европарламент потребовал дополнительных санкций против Мадуро Европарламент призвал Россию немедленно освободить украинских политзаключенных
Новости Украины МИД УкраиныЕвропарламентрезолюция
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь